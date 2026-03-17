Auto contro bici a Sandigliano: ciclista in codice giallo

Si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, a Sandigliano, uno scontro stradale che ha coinvolto un'autovettura e una bici da corsa.

Alla guida del veicolo si trovava una donna residente in Valle Elvo; in sella alla bicicletta, invece, un uomo di Candelo. In seguito all’impatto, avvenuto intorno alle 14:30, il ciclista è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso e trasportato il ferito presso l'ospedale di Ponderano per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri di Candelo, che effettueranno ulteriori accertamenti utili a chiarire la dinamica del sinistro.