Progetti socialmente utili: Comune di Lessona ed il Gruppo Escursionistico Lessona firmano una convenzione

La Giunta comunale di Cambiè ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Lessona e il Gruppo Escursionistico Lessona per lo svolgimento di attività di pubblica utilità nel corso del 2026.
L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di collaborare con l’associazione locale per favorire, attraverso il lavoro dei volontari, diverse attività utili alla collettività.
Il Comune riconoscerà all’associazione un contributo economico destinato a coprire alcuni costi sostenuti dal gruppo, in particolare: le spese per la polizza assicurativa dei volontari; le spese di funzionamento e organizzazione; le spese vive necessarie per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità.
L’importo del contributo verrà definito con un successivo atto, sulla base delle disponibilità di bilancio.