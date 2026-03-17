 / Biella

Biella | 17 marzo 2026, 11:13

Referendum costituzionale, rilascio carte d'identità, tutti gli orari

Referendum costituzionale, rilascio carte d'identità, tutto gli orari

Referendum costituzionale, rilascio carte d'identità, tutto gli orari

Nel Comune di Biella lo sportello per il rilascio delle carte di identità nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo osserverà i seguenti orari straordinari:

- Sabato 21 marzo: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 18:00

- Domenica 22 marzo: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 18:00

Rimangono invariati gli orari di lunedì 23 marzo: 8.30-11.30 e 14.15-15.15

Info e contatti: Ufficio Anagrafe, Palazzo Oropa, Via Battistero 4 – 0153507330anagrafe@comune.biella.it protocollo@cert.comune.biella.it

c.s.comune di biella, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore