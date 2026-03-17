Referendum costituzionale, rilascio carte d'identità, tutti gli orari

Nel Comune di Biella lo sportello per il rilascio delle carte di identità nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo osserverà i seguenti orari straordinari:

- Sabato 21 marzo: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 18:00



- Domenica 22 marzo: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 18:00



Rimangono invariati gli orari di lunedì 23 marzo: 8.30-11.30 e 14.15-15.15

Info e contatti: Ufficio Anagrafe, Palazzo Oropa, Via Battistero 4 – 0153507330anagrafe@comune.biella.it protocollo@cert.comune.biella.it