Incendio in casa, scatta l'allarme a Zimone: era già stata colpita mesi fa dalle fiamme VIDEO

Un nuovo incendio è divampato nel centro di Zimone. Stavolta l'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 16 marzo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Stando alle prime ricostruzioni, un rogo si sarebbe originato all'interno della camera da letto di un'abitazione. Il fumo, ben visibile all'esterno, ha destato particolare preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme. Dalle informazioni raccolte, sembra che l'edificio colpito fosse già stato interessato da un precedente incendio, avvenuto lo scorso 23 ottobre.

Sul posto, oltre al sindaco Piergiorgio Givonetti, erano presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ad una donna. Restano ora da chiarire le cause del rogo, i cui accertamenti sono in corso.