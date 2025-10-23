Fiamme in casa vicino alla chiesa, famiglia evacuata a Zimone FOTO e VIDEO

Attimi di preoccupazione nel comune di Zimone per un incendio che ha colpito un'abitazione, situata a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. L'allarme è scattato poco prima delle 14 di oggi, 23 ottobre.

Sul posto sono velocemente intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, tra cui due autobotti, per le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'alloggio. Evacuata una famiglia formata da tre persone ma fortunatamente non si registrerebbero feriti. Inoltre, sembra che la stanza da letto sia andata completamente distrutta.

Sono in corso le valutazioni del caso per rendere agibile o meno i locali uniti agli accertamenti di rito che stabiliranno le cause del rogo.