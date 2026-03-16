Cossato in lutto, è mancata a 46 anni Valentina Ruggia

Un grave lutto ha gettato nel dolore la comunità di Cossato. Nelle scorse ore, è mancata all'affetto dei suoi cari Valentina Ruggia a soli 46 anni. Nel ricordo degli amici e dei familiari si rammenta la bontà d'animo, oltre ad essere una stimata e apprezzata impiegata presso la Banca Sella.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo alle 15 di domani, 17 marzo, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Cossato. Sempre qui verrà recitato il Santo Rosario alle 18 di stasera.