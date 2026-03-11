Studenti biellesi al coordinamento regionale delle Consulte a Torino

C’erano anche rappresentanti del Biellese al terzo coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Piemonte, che si è svolto a Torino nella sede del liceo classico Liceo Classico Massimo d’Azeglio.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Stefano Suraniti, e la dottoressa Elisa Cesaro.

In rappresentanza della provincia di Biella erano presenti Jacopo Panzanelli, presidente e vice coordinatore regionale degli studenti del Piemonte, insieme al referente Agostino Giampietro.

Nel corso del coordinamento sono stati affrontati diversi temi legati alla partecipazione studentesca e all’attualità. Tra gli argomenti discussi anche la lotta alle mafie, che sarà al centro dell’iniziativa nazionale promossa da Libera in programma il 21 marzo a Torino, appuntamento che coinvolgerà studenti e realtà associative da tutta la regione.