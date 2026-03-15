Dal Nord Ovest – Auto fuori strada, c'è un ferito

Intorno alle 18.30 di ieri, 14 marzo, i Vigili del Fuoco sono giunti a Crescentino, sulla SP31 Bis, per un incidente stradale autonomo. All'arrivo della squadra, la persona era ancora all'interno della vettura.

Si è quindi provveduto a stabilizzare l'autovettura in bilico su una riva e, in collaborazione con il personale sanitario, all'estrazione in sicurezza del conducente; in seguito, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Chivasso. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Crescentino, la medicalizzata di Chivasso e i volontari della Croce Rossa dì Saluggia.