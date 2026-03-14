Biella, tornano i soggiorni marini per la terza età

L'Assessorato alle Politiche Sociali della città di Biella nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età, il Comune, in collaborazione con il Centro Dinamico Biella, propone un Soggiorno marino a Villarosa di Martinsicuro.
Le iscrizioni riservate ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 nel limite dei posti disponibili. Eventuali richieste di non residenti saranno collocate in lista d’attesa.
Periodo: dal 21 giugno al 04 luglio 2026.
Iscrizioni: Prenotazioni telefoniche al n. 015.3507857 nei giorni 18 e 19 marzo 2026, dalle ore 9 alle ore 11.30- Sarete ricevuti su appuntamento
Tutte le informazioni sul sito del Comune.