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Biella | 14 marzo 2026, 07:40

Biella, tornano i soggiorni marini per la terza età

Biella, tornano i soggiorni marini per la terza età

Biella, tornano i soggiorni marini per la terza età

L'Assessorato alle Politiche Sociali della città di Biella nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età, il Comune, in collaborazione con il Centro Dinamico Biella, propone un Soggiorno marino a Villarosa di Martinsicuro.

Le iscrizioni riservate ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 nel limite dei posti disponibili. Eventuali richieste di non residenti saranno collocate in lista d’attesa.
Periodo: dal 21 giugno al 04 luglio 2026.

Iscrizioni: Prenotazioni telefoniche al n. 015.3507857 nei giorni 18 e 19 marzo 2026, dalle ore 9 alle ore 11.30- Sarete ricevuti su appuntamento

Tutte le informazioni sul sito del Comune.


 

c. s. Comune Biella g. c.

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