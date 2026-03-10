Poco prima delle 20 di ieri, 9 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti a Borgosesia, in via Monte Fenera, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture.
Al loro arrivo, le persone a bordo erano già all'esterno dei rispettivi mezzi; inoltre una donna assieme al figlio è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dell' area interessata.
Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nella raccolta dei rilievi.
In Breve
domenica 08 marzo
sabato 07 marzo
venerdì 06 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 10 marzo 2026, 09:00
Dal Nord Ovest – Scontro tra 2 auto nella vicina Valsesia, due persone in ospedale
Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.
Poco prima delle 20 di ieri, 9 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti a Borgosesia, in via Monte Fenera, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture.
Le prime dal territorio
Biella
Biella, al via incontri dedicati alla grande letteratura femminile
Stasera, martedì 10 marzo, prende il via a Biella un nuovo ciclo di incontri dedicati alla grande...