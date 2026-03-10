 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 10 marzo 2026, 09:00

Dal Nord Ovest – Scontro tra 2 auto nella vicina Valsesia, due persone in ospedale

Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Scontro tra 2 auto a Borgosesia, due persone in ospedale

Poco prima delle 20 di ieri, 9 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti a Borgosesia, in via Monte Fenera, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture.

Al loro arrivo, le persone a bordo erano già all'esterno dei rispettivi mezzi; inoltre una donna assieme al figlio è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dell' area interessata.

Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nella raccolta dei rilievi. 

Redazione g. c.

