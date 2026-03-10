Dal Nord Ovest – Scontro tra 2 auto nella vicina Valsesia, due persone in ospedale

Poco prima delle 20 di ieri, 9 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti a Borgosesia, in via Monte Fenera, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture.



Al loro arrivo, le persone a bordo erano già all'esterno dei rispettivi mezzi; inoltre una donna assieme al figlio è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dell' area interessata.



Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nella raccolta dei rilievi.