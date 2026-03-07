Dal Nord Ovest - Accoltella una donna, 21enne disarmato dai passanti

Ha minacciato i passanti con un coltello e poi si è scagliato contro una donna ferendola al collo. Un giovane di 21 anni originario del Marocco - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è stato arrestato a Torino dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentato omicidio.

L'aggressione è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada prima di colpire una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva.

A bloccarlo sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita, i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.



