Dal Nord Ovest - Si ribalta in auto, muore 35enne

Inutile la corsa contro il tempo e i tentativi disperati di rianimazione: una donna di 35 anni ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale a Rivalta. L'incidente è avvenuto in via Grugliasco. Qui la vittima si è ribaltata con la propria vettura per cause ancora in fase di accertamento.

L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto l'equipe del Servizio Regionale di elisoccorso e i sanitari del 118 di Azienda Zero. I medici hanno tentato l'impossibile, praticando le manovre di rianimazione sulla trentacinquenne per oltre 30 minuti consecutivi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: la paziente è deceduta sul luogo dell'impatto.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata, mentre i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del ribaltamento sono affidati alla Polizia Locale.