Dal Nord/Ovest, Fissati i funerali di Daniele Pairotto, morto a 24 anni

Sono fissati per sabato sabato 7 marzo, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Crova, i funerali di Daniele Pairotto, il 24enne morto nella mattina di domenica 1 marzo, all'ospedale di Novara, dov'era stato traportato in condizioni gravissime dopo un arresto cardiaco che lo aveva colpito sabato pomeriggio, nell'intervallo della partita di calcio tra Crova e Livorno Ferraris, valevole per il campionato di calcio Csi. Venerdì, alle 18, la recita del rosario. Pairotto, impiegato contabile in una ditta vercellese, lascia i genitori e il fratello Riccardo, di due anni più grandi e suo compagno di squadra.

Allegro, benvoluto nel calcio così come tra gli amici, il giovane giocava a calcio fin dal ragazzo: una passione condivsa dalla famiglia. A Crova era conosciutissimo: «La prematura scomparsa di Daniele colpisce profondamente tutta la nostra comunità lasciandoci senza parole - si legge in u. na nota della sindaca Daniela Trentarossi -L’Amministrazione comunale si stringe con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici e dell’A.S.C.R. Crova, così duramente colpiti. Il nostro paese si raccoglie intorno a tutti loro con silenzio e discrezione, in momenti come questi possiamo solo restare uniti sostenendoci a vicenda. La perdita di Daniele è un peso che porteremo per sempre, ma la sua memoria e il suo spirito resteranno con noi».