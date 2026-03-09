Intorno alle 12.15 di ieri, 8 marzo, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti lungo la A4 Torino - Milano, nei pressi di Carisio, per un incendio autovettura.
All'arrivo delle squadre, il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. L'intervento è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della zona interessata. Presente sul posto anche la Polizia Stradale.
Cronaca dal Nord Ovest | 09 marzo 2026, 12:50
Dal Nord Ovest – Auto a fuoco sull'A4, l'allarme scatta a Carisio
