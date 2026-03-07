Intorno alle 20.30 di ieri, 6 marzo, i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono giunti sulla SP01, nel comune di Lignana, per un incidente stradale.
Al loro arrivo, è stata trovata una vettura, unica coinvolta nel sinistro, completamente capovolta su un fianco che occupava entrambe le corsie impedendone la regolare viabilità; il conducente, invece, era già fuori dall' abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari, poi trasportato in l'ospedale per le cure del caso. L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza della macchina e dell'area interessata.
Presente sul posto anche i Carabinieri di Trino, impegnati nella raccolta dei rilievi.
In Breve
venerdì 06 marzo
giovedì 05 marzo
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 07 marzo 2026, 10:00
Dal Nord Ovest – Auto si ribalta sul fianco, conducente in ospedale
Intorno alle 20.30 di ieri, 6 marzo, i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono giunti sulla SP01, nel comune di Lignana, per un incidente stradale.
Le prime dal territorio
Biella
Bel gesto a Biella, 22enne trova e riconsegna portafoglio pieno di contanti e ricordi preziosi
L'episodio ha visto protagonista un 22enne.