Dal Nord Ovest – Auto si ribalta sul fianco, conducente in ospedale

Intorno alle 20.30 di ieri, 6 marzo, i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono giunti sulla SP01, nel comune di Lignana, per un incidente stradale.



Al loro arrivo, è stata trovata una vettura, unica coinvolta nel sinistro, completamente capovolta su un fianco che occupava entrambe le corsie impedendone la regolare viabilità; il conducente, invece, era già fuori dall' abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari, poi trasportato in l'ospedale per le cure del caso. L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza della macchina e dell'area interessata.



Presente sul posto anche i Carabinieri di Trino, impegnati nella raccolta dei rilievi.