Dal Nord Ovest - Tentano di vendere un falso iPhone a un carabiniere: denunciati

Pensavano di aver trovato il cliente giusto per piazzare merce elettronica a prezzo “stracciato”, ma si sono imbattuti in un carabiniere in borghese. È finita così con una denuncia la truffa tentata nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a Trecate, nei pressi di un distributore di carburante.

Due uomini, cittadini di origine romena di 37 e 25 anni, hanno avvicinato un passante proponendogli quello che sembrava un affare imperdibile: un iPhone 17 Pro Max venduto sottobanco per 800 euro, con la possibilità di acquistare anche tre paia di cuffiette a 40 euro ciascuna. Il potenziale acquirente era però un militare del Radiomobile dei Carabinieri, che ha finto interesse e ha subito allertato i colleghi.

I militari sono intervenuti poco dopo, bloccando i due uomini e procedendo alla perquisizione. I dispositivi offerti in vendita si sono rivelati abilissime contraffazioni, immediatamente sequestrate. Se autentica, la merce avrebbe avuto un valore complessivo superiore ai 3mila euro.

I due sono stati quindi denunciati. L’Arma ha inoltre invitato i cittadini a prestare attenzione: questo tipo di raggiri è sempre più frequente. Il consiglio è di diffidare dalle offerte troppo convenienti e acquistare prodotti tecnologici solo presso rivenditori ufficiali.