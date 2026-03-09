Dal Nord Ovest - Ruba la borsa di una dottoressa e va a fare shopping: arrestata

Ruba la borsa a una dottoressa mentre è ricoverata in ospedale e subito dopo esce per andare a fare acquisti in centro, concedendosi persino una tappa dal parrucchiere per cambiare colore ai capelli.

È quanto accaduto nel fine settimana a Borgomanero, dove i carabinieri hanno arrestato una 39enne residente a Castelletto Ticino, di fatto senza fissa dimora. La donna venerdì si trovava al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Approfittando della situazione avrebbe forzato l’armadietto di una dottoressa, impossessandosi della sua borsa contenente denaro, documenti e carte di credito. Subito dopo si è allontanata dall’ospedale senza attendere le dimissioni.

Nel frattempo, però, alla vittima hanno iniziato ad arrivare sul telefono le notifiche dei pagamenti effettuati con le sue carte. Gli acquisti sono stati effettuati in diversi esercizi di corso Sempione: una tabaccheria, un market cinese e persino un salone di bellezza.

La dottoressa ha quindi avvisato i carabinieri, che hanno seguito le tracce dei pagamenti riuscendo a individuare e bloccare la donna. In poche ore aveva già speso oltre 300 euro e, nel frattempo, si era anche fatta tingere i capelli di rosso.

La 39enne è stata arrestata con le accuse di furto e utilizzo indebito di carte di credito. Dopo la convalida dell’arresto ha patteggiato 10 mesi di reclusione con rito direttissimo ed è stata successivamente scarcerata.