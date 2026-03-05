9 allievi ufficiali del Piemonte giurano all'Accademia Militare di Modena, c'è anche una biellese

Domani, venerdì 6 marzo, alle 10.30, nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Modena, storica sede dell'Accademia Militare, gli allievi ufficiali del 207esimo Corso “Fermezza” presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Poi entreranno nei ranghi dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Tra loro saranno presenti 9 piemontesi, tra cui una biellese: si tratta di Giulia Ricceri, 19enne di Camburzano, che conseguito il diploma presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Sarà la prima di questa provincia a prendere parte ad un simile momento.

Il 207esimo corso “Fermezza” è frequentato da 254 allievi ufficiali, dei quali 236 italiani e 18 stranieri; 44, invece, le donne. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming, sulle piattaforme social dell'Esercito.