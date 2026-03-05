Cavalli e carretti sul ponte di Chiavazza: storie d'un tempo nelle foto d'archivio

La fotografia, scattata nei primi decenni del Novecento e conservata in Fondazione Sella nel fondo Vittorio Sella (1859–1943), documenta il ponte sul torrente Cervo, asse di collegamento tra Biella e Chiavazza. L’immagine mostra il ponte attraversato da carri e da gruppi di persone, restituendo un traffico quotidiano fatto di spostamenti a piedi e di mezzi trainati da cavalli, legati alle attività lavorative dell’epoca. Sulla sinistra si estende il complesso del Lanificio Maurizio Sella, affacciato sull’acqua e fulcro della produzione industriale; sulla destra si riconosce l’abitato di Chiavazza, allora comune autonomo, che verrà annesso a Biella nel 1940. Lo scatto offre una testimonianza visiva della vita quotidiana e dell’organizzazione urbana e produttiva del territorio all’inizio del Novecento.