Dynamic In Sport è 4° al giro di boa con gli Under 16 FOTO

Dynamic In Sport chiude il girone di andata al 4° posto con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte.

La classifica aggiornata vede Aquatica Torino al comando con 18 punti, seguita da Torino 81 Blu a 15 e Torino 81 Giallo a 15. Dynamic Sport resta in quarta posizione con 9 punti, davanti a Hydro Sport, 9, Sisport S.P.A., 3 e Waterpolo Novara, 0.

Tra i protagonisti in vasca: Luca Armondi, Niccolò Boggia, Nicolò Brunago, Tommaso Di Santo, Samuele Francese, Matteo Franzoso, Riccardo Maffioletti, Nicolò Prina Mello, Francesco Puce, Lorenzo Ragona, Bryan Varesano, Alessandro Odorici e Martino Biasini.

Spiega il tecnico Luca Casanova: «La pausa di campionato sarà utile per lavorare sulla fase difensiva e migliorare la gestione dei momenti chiave della partita, aspetti determinanti per ridurre il divario con le prime della classifica. Alcuni atleti saranno inoltre impegnati nel campionato di Promozione, importante banco di prova per proseguire il loro percorso di crescita».

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 10.30 alla piscina monumentale di Torino contro Aquatica Torino.

UNDER 14

Prosegue la rincorsa al quarto posto per il team under 14: nell’ultimo concentramento regionale del 22 febbraio a Torino il team allenato da Paolo Musso e Filippo Multari ha strappato un punto, pareggiando 16-16 contro Aquatica Torino e riscattando il 5-22 subito contro Torino 81 blu, seconda forza del girone. Prossimo impegno domenica 8 marzo sempre alla piscina piscina Aversa contro Hydro Sport e Waterpolo Novara.

La formazione biellese: Pietro Copasso, portiere, Matteo Franzoso, Leonardo Savoi, Mattia Acconciaioco, Matteo Pagan, Francesco Napoli, Samuele Francese, Jonathan Fiore, Lorenzo Sapone, Giovanni Campofiloni, Martino Biasini, Giuseppe Napoli, portiere, Andrea De Martis, Francesco Puce.

La classifica dopo 7 partite

Torino 81 giallo 21, Torino 81 blu 15, Hydro Sport*15, Sisport 9, Dynamic In Sport 7, Aquatica Torino 4, Waterpolo Novara 0.

PROMOZIONE

Prime due giornate in archivio per il campionato di promozione, che vede il team Dynamic In Sport competere con una formazione quasi interamente composta da atleti under 16 e under 18, allenati dai tecnici Mirko Remorini e Luca Casanova.

Biella ha perso all’esordio 6-18 contro Torino 81 giallo e 9-23 sabato scorso 28 febbraio alla Rivetti contro Aquatica Sport.

La formazione Dynamic In Sport:

Vittorio Todaro, Matteo Borsotti, Gregorio Fabbro, Edoardo Bocchino, Gabriele Blotto, Edoardo Nicolo, Lorenzo Ragona, Giacomo Todaro, Augusti Bolla, Lorenzo Molinatti, Nicolò Brunago, Pietro Canuto, Riccardo Maffioletti, Fabio Perotto, Nicolò Radice.

Prossimo impegno sabato 14 marzo alle 19 alla Rivetti contro Torino 81 blu.

La classifica

Aquatica Sport 6, Torino 81 giallo* 3, Torino 81 blu* 1, Waterpolo Novara* 1, Dynamic In Sport* 0.

*ogni partita in meno

Due podi e tanti buoni piazzamenti per i team Propaganda di nuoto targati In Sport Rane Rosse di Biella, Valdilana e Varallo nella quarta tappa del Circuito Regionale di nuoto organizzato da CSI Piemonte. La manifestazione si è svolta domenica 1 marzo nella piscina comunale del Terdoppio a Novara, gara valida anche quest’anno come Trofeo Davide Filippini.

Per il team di Biella, allenato dai tecnici Mattia Salin e Andrea Cartotto: Alice Ubertini sesta nei 100 rana e 15a nei 50 stile libero Esordienti A, Vittoria Cigolini quarta nei 100 rana e 14a nei 50 stile libero Esordienti A, Sofia Salza 13a nei 50 dorso e nei 50 stile libero Esordienti A, Bianca Greta Destro ottava nei 50 dorso e nona nei 50 stile libero A. Tra i ragazzi Anna Sofia Ravallese 20a nei 50 stile libero, Matteo Pegoraro 16o nei 50 stile libero e 11o nei 50 dorso, Alessandro Severino 12o nei 50 stile libero e nei 50m dorso. Infine Giada Turcolin settima nei 100 delfino e sesta nei 50 dorso.

Per il team di Varallo, con tecnici Martina Giovani e Veronica Reffo, argento nei 100 delfino e bronzo nei 50 stile libero per Francesco D’Oria tra gli junior.

Per il team Valdilana con i tecnici Fabio Filippini, Mattia Ferrero e Luca Foglizzo, bronzo a Nikola Malasevic nei 100 rana juniores.

In gara anche Alessio Angelino, Perla Chiari, Jana Deidda, Anita Ferrero, Greta Ferrero, Beatrice Giardino, Marta Giardino, Aurora Loro Lamia, Francesca Maneia, Analisa Almeida Monteiro, Gabriele Napoli, Adele Prandi, Julia Pugliesi, Emanuele Toniolo, Arianna Tosetti, Leonardo Zulato.

Prossima tappa del circuito in programma sempre a Novara domenica 12 aprile.