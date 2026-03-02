A Pralungo una serata in ricordo di Erika

Sono trascorsi nove anni da quando Erika è stata vittima dall'assenza di amore, di rispetto alla persona ed è prevalsa la violenza. Ed ora, le due Associazioni , Gruppo Culturale ed Amici del Volontariato di Pralungo la vogliono ricordare nella serata di sabato 7 marzo alle ore 20,30 nel salone del Polivalente di Pralungo, concesso dal Comune di Pralungo.

Protagoniste della "Serata per Erika per non dimenticare" saranno la "Compagnia della Borragine" con la commedia a tema "H2S04 se fa male non è amore" con testi e musiche di Fabio Lamanna, le voci narranti di Cristina Colonna e Dario Beltrame, il gruppo musicale formato da dai musicisti Elena Anzola, Fabio Lamanna, Andrea Bertieri, Riccardo Giusti ed i cantanti Paola Matera e Dario Beltrame : la serata sarà arricchita dall'esibizione della scuola di danza "Mambo Forrò" le cui ballerine eseguiranno danze storiche.