25 febbraio 2026, 07:20

Tradizione, fede e spirito alpino: tanti eventi di comunità a Pralungo

Sono state settimane ricche di iniziative e appuntamenti per la comunità di Pralungo. Il primo evento in programma è stata la prima fagiolata dell’anno con gli Alpini di Pralungo che ha richiamato un gran numero di persone, giunte nel borgo della Valle Cervo per assaporare il delizioso piatto. 

È poi seguita la Festa di San Giulio, patrono dei muratori, un momento di profonda spiritualità. Infine, nei giorni scorsi, si é celebrata la messa in occasione dell’assemblea annuale del Gruppo Alpino di Pralungo, dove il capogruppo uscente Federico Forgnone é stato nominato nuovamente alla guida delle penne nere.




 

g. c.

