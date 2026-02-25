Biella, il Carnevale è finito: riconsegnate le chiavi della città (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

A Biella si è conclusa l'edizione 2026 del Carnevale. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, il Gipin e la Catlina hanno riconsegnato le chiavi della città di Biella al sindaco Marzio Olivero, durante la seduta del Consiglio Comunale. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social.