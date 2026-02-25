 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 25 febbraio 2026, 17:30

Biella, il Carnevale è finito: riconsegnate le chiavi della città

Biella, il Carnevale è finito: riconsegnate le chiavi della città (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Biella, il Carnevale è finito: riconsegnate le chiavi della città (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

A Biella si è conclusa l'edizione 2026 del Carnevale. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, il Gipin e la Catlina hanno riconsegnato le chiavi della città di Biella al sindaco Marzio Olivero, durante la seduta del Consiglio Comunale. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore