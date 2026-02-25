A Biella si è conclusa l'edizione 2026 del Carnevale. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, il Gipin e la Catlina hanno riconsegnato le chiavi della città di Biella al sindaco Marzio Olivero, durante la seduta del Consiglio Comunale. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social.
In Breve
mercoledì 25 febbraio
martedì 24 febbraio
lunedì 23 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, il Carnevale è finito: riconsegnate le chiavi della città
A Biella si è conclusa l'edizione 2026 del Carnevale. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, il Gipin...