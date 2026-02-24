Scontro auto-bicicletta a Biella, un uomo finisce al Pronto Soccorso

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, l'uomo di circa 60 anni che, a bordo della sua bicicletta, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, condotta da una donna. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 febbraio, all'incrocio tra via Gersen e via Rosselli, nel comune di Biella.

La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento. I rilievi di rito sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale, giunti sul luogo dell'incidente stradale assieme al personale sanitario del 118, impegnato nelle operazioni di assistenza e soccorso al ciclista.