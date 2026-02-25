Servono piselli, fagiolini, ceci, fagioli in scatola, passata di pomodoro, l'appello della Mensa del Pane Quotidiano

"Carissimi, in mensa abbiamo la dispensa semivuota, se potete abbiamo bisogno di queste cose: Piselli, fagiolini , ceci, fagioli in scatola, passata di pomodoro. Se possibile in confezioni grandi. Grazie anche se condividete con i vostri contatti".

Questo è l'appello diffuso via chat in questi giorni a firma della Mensa del Pane Quotidiano di Biella, una richiesta di aiuto, in un momento così difficile come quello che sta affrontando oggi il biellese.

Qualche informazione utile: chi vorrà potrà consegnare in via Novara in mensa secondo l'orario che è dalle 9 alle 11,30 dal lunedì al sabato.

Intanto nei giorni scorsi il ristorante Il Patio a Pollone, ha deciso di destinare all' associazione tutto l'incasso dell'ultima serata prima di chiudere per il trasferimento dell'attività a Biella e lo scorso 4 febbraio in occasione dei suoi 20 anni di attività, la Mensa di condivisione "Il pane quotidiano" di Biella con l'associazione di promozione sociale FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori di Biella, hanno proposto una cena-degustazione presso la Mensa cittadina di Caritas in via Novara, 4 a Biella in collaborazione con cinque Aziende Vitivinicole piemontesi il cui ricavato è andato all'associazione.