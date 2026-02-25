 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 25 febbraio 2026, 08:10

Servono piselli, fagiolini, ceci, fagioli in scatola, passata di pomodoro, l'appello della Mensa del Pane Quotidiano

Tutte le info nell'articolo

"Carissimi, in mensa abbiamo la dispensa semivuota, se potete abbiamo bisogno di queste cose: Piselli, fagiolini , ceci, fagioli in scatola, passata di pomodoro. Se possibile in confezioni grandi. Grazie anche se condividete con i vostri contatti". 

Questo è l'appello diffuso via chat in questi giorni a firma della Mensa del Pane Quotidiano di Biella, una richiesta di aiuto, in un momento così difficile come quello che sta affrontando oggi il biellese.

Qualche informazione utile: chi vorrà potrà consegnare in via Novara in mensa secondo l'orario che è dalle 9 alle 11,30 dal lunedì al sabato.

Intanto nei giorni scorsi il ristorante Il Patio a Pollone, ha deciso di destinare  all' associazione tutto l'incasso dell'ultima serata prima di chiudere per il trasferimento dell'attività a Biella e lo scorso 4 febbraio in occasione dei suoi 20 anni di attività, la Mensa di condivisione "Il pane quotidiano" di Biella con l'associazione di promozione sociale FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori di Biella,  hanno proposto una cena-degustazione presso la Mensa cittadina di Caritas in via Novara, 4 a Biella in collaborazione con cinque Aziende Vitivinicole piemontesi il cui ricavato è andato all'associazione.

s.zo.

