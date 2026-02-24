Muzzano, campo formativo per giovani capi scout a Bagneri

Anche quest’anno, Bagneri, il piccolo borgo della Valle Elvo, in provincia di Biella, è stata una tappa importante nel cammino di formazione per lo scoutismo delle province di Vercelli e Biella. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, presso la casa scout, si è svolto infatti un campo di formazione che ha coinvolto diversi capi del Piemonte.

Si è trattato di un campo organizzato apposta per giovani capi da poco entrati a far parte delle Comunità Capi dei propri gruppi. Presenti una dozzina di “capi tirocinanti” provenienti da diverse parti del Piemonte (Biella, Santhià, Vercelli, Torino), con loro 8 capi formatori, coloro che hanno organizzato e diretto l’evento, anche loro provenienti dal territorio piemontese.

Il campo si è svolto all’insegna del dialogo e del confronto tra i nuovi capi e i formatori più esperti, in cui è stato possibile esprimere i propri pensieri, dubbi e preoccupazioni dell’essere capi-educatori dei ragazzi e bambini più piccoli. C’è stato anche spazio per lo svago: molti sono stati i momenti di convivialità e di conoscenza, scoprendo anche il borgo di Bagneri, un piccolo centro ravvivato da decenni dalla presenza degli scout biellesi e dei volontari dell’associazione Amici di Bagneri ODV.

Nel pomeriggio di domenica, il campo si è concluso con la celebrazione della messa e con la certezza di aver lasciato un segno nei nuovi capi, arricchiti di questa esperienza. La casa parrocchiale di Bagneri, gestita dall’Associazione Amici di Bagneri, continua quindi a proporsi non solo come “casa degli scout di Biella” ma come riferimento significativo anche a livello regionale.