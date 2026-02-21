“I Bioindicatori, Le spie dei Porcini“, cosa sono e come imparare a leggere il bosco

Il Gruppo Micologico Biellese lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21, terrà una conferenza divulgativa dal titolo: “I BIOINDICATORI – Le spie dei Porcini“, Cosa sono e come imparare a leggere il bosco.

A guidare l’incontro sarà il Comitato Scientifico del Gruppo Micologico Biellese, composto da Angelo Giovinazzo, Andrea Martinetti e Renato Tizzoni, che accompagneranno il pubblico in un viaggio affascinante dentro l’“alfabeto segreto” del bosco.

Durante la serata verrà spiegato: Cosa sono i bioindicatori e cosa sono i mico-indicatori, Come capire se un bosco è produttivo in termini di funghi, Quali funghi anticipano, accompagnano o seguono i Porcini, Quali specie fungine possono essere considerate vere e proprie “spie” dei Porcini, Quali alberi rappresentano indicatori fondamentali per la presenza dei Boleti, Come leggere i segnali del suolo, della lettiera e dell’ecosistema.

Non si parlerà solo di funghi, ma di equilibri ecologici, di relazioni tra alberi e miceli, di stagionalità biologica del bosco e di come interpretare correttamente i segnali ambientali. La serata ruoterà attorno a un concetto semplice ma potente: Non siamo noi a cercare i funghi. È il bosco a dirci dove cercarli. Imparare a leggere questi segnali significa trasformare la raccolta in consapevolezza, fortuna in conoscenza, intuizione in metodo.

La conferenza si terrà presso il salone superiore del Ristorante Biancaneve di Sagliano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, ma con obbligo di prenotazione. Per informazioni: Gruppo Micologico Biellese alla pagina: https://www.gruppomicologicobiellese.it/iscriviti-a-gmb/