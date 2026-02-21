Carnevale di Verrone 2026, Consegna delle Chiavi: aperti ufficialmente i festeggiamenti FOTO

Questa mattina a Verrone si è svolta la Consegna delle Chiavi del Carnevale di Verrone, evento che segna ufficialmente l’inizio del Carnevale. La tradizionale cerimonia, organizzata dall’Amministrazione comunale, rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario degli eventi in Provincia di Biella.

Con il simbolico passaggio delle chiavi del paese alle maschere carnevalesche, prende il via una serie di appuntamenti dedicati alla tradizione, alla cultura e al divertimento, che coinvolgono cittadini e visitatori. La Consegna delle Chiavi è da sempre un momento centrale del Carnevale, capace di unire la comunità di Verrone nel segno dell’allegria e della partecipazione.