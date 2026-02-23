 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest - Fuga nella notte verso i boschi dello spaccio: tre arresti dopo l’inseguimento

Dal Nord Ovest - Fuga nella notte verso i boschi dello spaccio: tre arresti dopo l’inseguimento (foto di repertorio)

Erano probabilmente diretti ai boschi di Gozzano, area da tempo al centro di numerose operazioni antidroga, per rifornire la rete di spacciatori attiva nella zona. A bordo di un'auto a noleggio, tre uomini provenienti dalla Lombardia hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Arona durante un controllo su strada.

All’alt imposto dai militari, il conducente ha invece accelerato bruscamente, tentando la fuga verso il centro abitato. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, tra sorpassi rischiosi e manovre azzardate, durante il quale dall’auto sono stati lanciati alcuni involucri. La corsa si è conclusa poco dopo in paese, dove i tre hanno provato ad abbandonare il veicolo per proseguire a piedi, ma sono stati rapidamente raggiunti e fermati.

I tre, cittadini marocchini di 23, 25 e 33 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per il conducente si aggiunge anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver forzato il posto di blocco. In attesa della direttissima, il giudice ha disposto per tutti il divieto di dimora in provincia di Novara.

Durante l’operazione i carabinieri hanno recuperato circa un etto di hashish e diverse dosi di cocaina e della stessa sostanza, oltre a mille euro in contanti, numerosi telefoni cellulari e un coltello ancora sporco di droga, presumibilmente utilizzato per il confezionamento.

L’area boschiva di Gozzano non è nuova a interventi delle forze dell’ordine: negli anni scorsi diverse indagini hanno colpito il fenomeno dello spaccio, tra cui la nota operazione “Sam”, che portò all’identificazione di 18 pusher, in gran parte di origine marocchina.

Dalla redazione di Novara

