Dal nord ovest: Vasta operazione antidroga nel Canavese, 19 denunciati e 6 arrestati VIDEO

È scattata alle prime ore dell’alba di giovedì 19 febbraio e terminata in serata un’imponente attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea sotto il coordinamento della Procura eporediese.

Un dispositivo di oltre cento militari della linea territoriale e dei reparti speciali del Comando Provinciale di Torino - con il supporto del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Strambino - ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in maniera continuata e in concorso, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente rinvenuto è stato ingente: quasi 8 kg di hashish, 320 grammi di marijuana, 85 grammi di cocaina, 80 grammi di crack e 11 grammi di metanfetamina.

Nella disponibilità di due degli arrestati è stata inoltre rinvenuta una pistola a salve dal calibro di 8 millimetri e modificata per essere utilizzata con munizionamento calibro 22; insieme all’arma i Carabinieri hanno poi trovato 7 cartucce calibro 22 e 3 caricatori monofilari.

Nel corso delle attività sono stati infine sequestrati circa 125.000 euro in contanti.

Dei sei arrestati - di cui una donna - due sono stati collocati al regime degli arresti domiciliari e quattro sono stati invece tradotti presso la Casa Circondariale di Ivrea in attesa di udienza di convalida.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.