Dal Nord Ovest - Travolto sulla A4 tra Balocco e Carisio: è gravissimo (foto di repertorio)

Gravissimo incidente sul tratto autostradale della A4 Torino-Milano, tra i caselli di Balocco e Carisio in direzione Torino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30.

Stando alle prime ricostruzioni un uomo, sceso dall'auto in panne, è stato travolto da un altro automobilista: è stato sbalzato in aria, riportando gravissime lesioni per l'impatto con il mezzo e l'asfalto. Il personale del 118, intervenuto per i soccorsi, lo sta trasportando all'ospedale Maggiore di Novara ma le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Soccorsi e accertamenti sono ancora in atto: secondo le prime informazioni l'automobilista investito avrebbe circa 40 anni.