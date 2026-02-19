Dal Nord Ovest - Cade nel canale e rischia di annegare: anziana salvata

Un’anziana è caduta nel canale ma è stata portata in salvo dagli agenti della polizia locale.

È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Novara, a Sant’Agabio, più precisamente tra via Fogazzaro e corso Trieste. Una pattuglia della polizia locale stava transitando in zona ed è stata fermata da alcuni passanti, per chiedere aiuto.

Una donna di 75 anni, infatti, era caduta ed era finita nel canale, rischiando l’annegamento. Gli agenti si sono dunque tuffati in acqua per prestare soccorso alla donna, che ha riportato lesioni alle gambe. Gli agenti l’hanno quindi messa in sicurezza e hanno poi atteso l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale.



