Cronaca dal Nord Ovest | 20 febbraio 2026, 11:20

Dal Nord Ovest - Litiga in hotel e accoltella una cameriera: arrestato un ottantenne

Momenti di tensione in un albergo di Venaria. Una discussione per ragioni apparentemente banali ha coinvolto un ospite della struttura, un pensionato di 80 anni di Torino, e una cameriera. La lite è poi sfociata in una violenta aggressione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha infatti impugnato un coltello da cucina, colpendo la donna alle braccia. La lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Ospedale Giovanni Bosco: le sue ferite sono state giudicate lievi e le è stata riconosciuta una prognosi di cinque giorni. Ma, vista la dinamica, l'episodio sarebbe potuto finire in modo più drammatico.

I carabinieri di Venaria hanno arrestato l’anziano con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato così condotto in carcere su disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini.

Dalla redazione di Torino

