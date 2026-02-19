Dal Nord Ovest - Spruzza lo spray urticante per rubare tre cellulari: arrestato

E' stato arrestato in flagranza e ora dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali l'uomo di 28 anni che nei giorni scorsi, a Rivarolo Canavese, ha messo a segno una rapina utilizzando dello spray urticante. Ma è stato fermato in corso Indipendenza.

E' successo alle 19.30, dunque intorno all'orario di chiusura: il malvivente è entrato in un negozio che vende e ripara smartphone. Obiettivo: rubare alcuni dei dispositivi in esposizione. E dopo aver fatto finta di voler acquistare un prodotto, facendo mettere tre cellulari sul bancone, ha poi approfittato di un momento di distrazione del venditore per arraffarli e darsi alla fuga.

Il commerciante si è però accorto di quel che stava accadendo e, dopo averlo rincorso per alcuni metri e quindi raggiunto, è stato però colpito al volto con lo spray al peperoncino. In quel momento, però, stavano passando alcuni Carabinieri che hanno visto la colluttazione, sono intevenuti e hanno arrestato il rapinatore.