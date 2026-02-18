Dal Nord Ovest - Genitori bloccati nel traffico e scortati dalla Polizia Locale: il piccolo nasce in auto

Una giornata rocambolesca conclusa, per fortuna, con un lieto fine. È successo lunedì 16 febbraio, a Novara.

Una famiglia era bloccata nel traffico a causa dei lavori in largo Bellini. Ma a bordo di quell’auto c’era una donna in travaglio e il marito alla guida non è riuscito a raggiungere l’ingresso dell’ospedale Maggiore. Fortunatamente, la coppia è stata notata da una pattuglia della polizia locale, che l’ha scortata contromano grazie alle sirene raggiungendo l’ingresso del reparto di ostetricia.

Il piccolo, però, non voleva aspettare ed è venuto alla luce in auto, appena fuori dall’ospedale, assistito dal personale e dagli agenti che lo avevano scortato. La mamma e il piccolo stanno bene e sono ora ricoverati in ostetricia.