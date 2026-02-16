Dal Nord Ovest - Escursionisti dispersi salvati dai Vigili del Fuoco

Poco dopo le 13 di ieri, 15 febbraio, i vigili del fuoco del comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportata dai volontari del distaccamento di Cannobio, per soccorrere un uomo e un bambino di 10 anni che avevano perso l’orientamento.

I due stavano percorrendo il sentiero che collega la frazione di Oggiogno a Trarego quando, disorientati, hanno lanciato l’allarme. Immediatamente sono state attivate due squadre di ricerca: una partita da Trarego e l’altra da Oggiogno.

Dopo aver battuto l’area, i soccorritori hanno individuato l’uomo e il minore nei pressi del greto del torrente Cannero. Entrambi, residenti in Lombardia, sono stati raggiunti e accompagnati in sicurezza fino a una zona accessibile.

Le loro condizioni di salute erano buone e non è stato necessario il ricorso a cure mediche.