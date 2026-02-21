Progetto “BIS – Biella in Salute”, l’Ordine dei Medici rilancia la cultura della prevenzione

Promuovere la salute pubblica attraverso informazioni corrette, scientificamente validate e accessibili. È questo l’obiettivo del progetto “BIS – Biella in Salute”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e rivolto ai Comuni aderenti della provincia.

L’iniziativa, avviata due anni fa, nasce con l’intento di rafforzare la cultura della prevenzione e consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti sanitari. Il progetto è proposto e gestito direttamente dall’Ordine, che ne è titolare e garante della qualità scientifica dei contenuti, e intende rappresentare un esempio concreto dell’impegno nel sostenere la diffusione di corretti stili di vita attraverso informazioni sanitarie affidabili.

Ad oggi sono già 30 i Comuni del territorio che hanno ospitato gli incontri, registrando partecipazione e interesse da parte della cittadinanza.

Gli obiettivi in collaborazione con il Comune di Biella

Nel percorso avviato con il Comune di Biella, il progetto si propone di:

- promuovere la cultura della prevenzione nella collettività, incoraggiando comportamenti salutari e stili di vita corretti;

- migliorare l’accesso a informazioni sanitarie affidabili, chiare e scientificamente validate;

- rafforzare il dialogo tra cittadini e professionisti sanitari, favorendo momenti di confronto diretto e partecipazione attiva.

Modalità degli incontri

Gli appuntamenti si terranno presso la Sala Convegni del Fondo Edo ed Elvo Tempia, in via Malta 3 a Biella, con una capienza massima di 40 partecipanti per ciascuna sessione. Ogni incontro sarà strutturato per garantire il coinvolgimento del pubblico, con spazi dedicati alle domande e al confronto con gli specialisti presenti.

Il calendario

Quattro le serate in programma:

26 febbraio 2026 – “Cuore e diabete: una relazione pericolosa”

Relatori: dott. Andrea Cerutti, specialista in Cardiologia, e dott. Franco Travaglino, specialista in Endocrinologia.

12 marzo 2026 – “Dai dolori articolari alle protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla”

Relatore: dott. Alberto Siclari, specialista in Ortopedia.

16 aprile 2026 – “Allergie e dintorni: proviamo a fare chiarezza”

Relatrice: dott.ssa Giuseppina Zanierato, specialista in Allergologia e Immunologia clinica e in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio.

14 maggio 2026 – “Le malattie della bocca e dei denti: prevenzione e cura”

Relatori: dott. Franco Motta, odontoiatra e specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale, e dott. Mauro Carrer, odontoiatra.

Il progetto è sostenuto dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella, presieduto dal dott. Franco Ferrero, e dalla Commissione Albo Odontoiatri di Biella, presieduta dal dott. Franco Motta.