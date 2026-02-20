Poste, al via a Biella il servizio di rilascio e rinnovo passaporti

Prende il via negli uffici postali della provincia di Biella il servizio di richiesta e rinnovo passaporti. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata illustrata oggi nell’ufficio postale Polis del comune di Cavaglià, alla presenza della vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del vicesindaco di Cavaglià Giorgio Cabrio e il Questore di Biella Delia Bucarelli.

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti. In provincia di Biella il servizio è offerto in 67 uffici postali. In Piemonte è possibile chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto anche in 269 uffici postali della provincia di Torino, in 228 uffici postali della provincia di Cuneo, 169 della provincia di Alessandria, 81 della provincia di Novara e in 74 della provincia di Vercelli per un totale di 888 sedi disponibili nella regione. Sale così a 5.115 il numero complessivo degli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici postali Polis e 417 uffici postali di grandi città.

Oltre 200.000 i servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, una marca da bollo da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi.