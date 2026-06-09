Pioggia di buoni risultati per Rally & Co FOTO

Sabato e domenica per la scuderia Rally & co è stata veramente una pioggia di risultati positivi in tutte e tra le gare a cui hanno partecipato i suoi piloti.



Al 14° Rally Valsugana (4° tappa del campionato italiano rally auto storiche) disputatosi in Trentino, Rally & co agguanta la 2° posizione nella coppa scuderie grazie alla 4° posizione assoluta (escluse le auto classiche post 1992) de “Il Valli”, navigato da Stefano Cirillo sulla BMW M3, seguita dal Team Chiavenuto, all’8° posizione assoluta di Luca Delle Coste e Giuliano Santi su Ford Escort RS (2° assoluti di secondo raggruppamento e vincitori della classifica under 40) ed infine alla bellissima prestazione del valsesiano Simone Lanfranchini, navigato da Alesssandro Merlo che, a bordo della Porsche 924 Carrera GT, centrano la 10° posizione assoluta secondi di terzo raggruppamento e vincitori nel Trofeo Michelin classe M4; per loro anche un 5° tempo assoluto sulla 2° prova speciale.



Nota di merito per la giovanissima navigatrice della scuderia Alyssa Anziliero di Valdilana, giunta al traguardo in 6° posizione assoluta con Chicco Volpato sulla bellissima Ford Escort MK2.



Nel Trofeo Memory Fornaca, abbinato alla gara trentina “il Valli” è 3° assoluto Delle Coste mentre Lanfranchini agguanta la 6° posizione.



Sempre nei rally storici ma in provincia di Firenze, in occasione del 18° Rally del Reggello, Pierluigi Porta e Adolfo Fornara, a bordo della Ford Escort RS tagliano il traguardo 5° assoluti vincitori in classe 2.000 del 3° raggruppamento consentendo alla scuderia biellese di agguantare la medaglia di bronzo nella coppa scuderie.



In campo rally moderni al 18° Rally Valle Intelvi, in provincia di Como, valido per la 3° zona del C.R.Z. Andrea Fersini e Carmelo Cappello su Mini Cooper vincono la classe RS 1.6 TB Plus e sono 2° nella classifica under 25 salendo sul palco di arrivo in 38° posizione assoluta un gran bel risultato per una vettura derivata dalla serie.