Carabinieri tra la gente, incontro con i cittadini al mercato di Cossato

Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Stazione di Cossato nel rafforzare il legame di fiducia con la cittadinanza e garantire una sicurezza non solo reale, ma anche "percepita".

Nella mattinata dell’8 aprile, in occasione del consueto mercato settimanale, i militari dell'Arma hanno effettuato un servizio di pattuglia a piedi tra i banchi e le vie del centro, trasformando la vigilanza in un’importante occasione di dialogo. L’iniziativa ha visto i Carabinieri impegnati in un vero e proprio "ufficio mobile" a cielo aperto. Durante la passeggiata tra i cittadini, i militari hanno fornito consigli utili su come difendersi dai reati predatori, particolarmente insidiosi nelle aree affollate; distribuito vademecum e volantini informativi focalizzati sulla prevenzione delle truffe, con un occhio di riguardo verso le fasce più vulnerabili e gli anziani; raccolto segnalazioni e scambiato battute con i commercianti e i residenti, confermando il ruolo della Stazione dei Carabinieri come punto di riferimento umano e istituzionale. Il servizio di prossimità è stato accolto con particolare favore dalla popolazione.

Molti cittadini si sono avvicinati spontaneamente ai militari per chiedere informazioni, condividere piccole preoccupazioni o semplicemente per un saluto, esprimendo vivo apprezzamento per la costante presenza dell’Arma sul territorio. "La sicurezza passa anche attraverso l'informazione e la vicinanza - spiegano i militari - Essere presenti tra i banchi del mercato ci permette di intercettare i bisogni della gente in modo diretto e immediato".

L’attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio e delle truffe proseguirà anche nelle prossime settimane, toccando altri punti di aggregazione della giurisdizione, per garantire ai cittadini di Cossato una presenza vigile, rassicurante e sempre disponibile.