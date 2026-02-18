 / Basso Biellese

Basso Biellese | 18 febbraio 2026, 12:40

Maschere ospiti e tradizione, a Roppolo nuovo atto del Carnevale FOTO

Maschere ospiti e tradizione, a Roppolo nuovo atto del Carnevale (foto di Ciro Simoni)

Martedì sera, in occasione del Carnevale di Roppolo, è andato in scena al Polivalente un nuovo atto del tradizionale appuntamento.

La serata è stata contrassegnata dalla partecipazione delle maschere dei paesi limitrofi, invitate per l’occasione a unirsi ai festeggiamenti. È stato un momento di incontro e condivisione, dove i colori, i costumi e il divertimento sono stati gli assoluti protagonisti.

Inoltre, la presenza delle maschere dei paesi vicini ha arricchito la manifestazione, contribuendo a rendere unica l’atmosfera dell'edizione 2026 del Carnevale di Roppolo.

