Maschere ospiti e tradizione, a Roppolo nuovo atto del Carnevale FOTO

Martedì sera, in occasione del Carnevale di Roppolo, è andato in scena al Polivalente un nuovo atto del tradizionale appuntamento.

La serata è stata contrassegnata dalla partecipazione delle maschere dei paesi limitrofi, invitate per l’occasione a unirsi ai festeggiamenti. È stato un momento di incontro e condivisione, dove i colori, i costumi e il divertimento sono stati gli assoluti protagonisti.

Inoltre, la presenza delle maschere dei paesi vicini ha arricchito la manifestazione, contribuendo a rendere unica l’atmosfera dell'edizione 2026 del Carnevale di Roppolo.