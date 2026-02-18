A Roppolo il Carnevale è una festa anche a tavola

Posti esauriti anche per la cena valdostana in programma ieri sera. Il carnevale di Roppolo 2026 si dimostra già un'edizione da record con le presenze da tutto esaurito dei primi appuntamenti culinari in programma. Dopo la cena, l'evento è stato dedicato alle maschere dei paesi limitrofi.
Oggi, invece, le donne della Pro Loco indosseranno i loro grembiuli per preparare i tradizionali agnolotti fatti a mano in vista del pranzo. Prevista in serata l'ormai tradizionale cena della bagna cauda a cui seguirà la gara di pinnacola a coppie con ricchi premi per i migliori giocatori. Si prosegue con i piaceri della tavola giovedì sera con la cena a base di polenta e merluzzo.