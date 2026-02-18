Viverone, al via la potatura dei platani: il legno diventa rifugio per i pesci del lago

Nel comune di Viverone ha avuto inizio l’annuale manutenzione dei platani lungo la passeggiata del lungolago. Lo rende noto l'amministrazione comunale in una nota apparsa sui propri canali social: “Proseguendo un lavoro già avviato, il legno e i rami di risulta verranno utilizzati per realizzare fascine da posizionare nel lago, creando habitat di protezione per i piccoli pesci. Un modo semplice e concreto per unire la manutenzione del territorio, la tutela dell’ecosistema del lago e il sostegno alla biodiversità”.
In Breve
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
In Duomo a Biella l'ultimo abbraccio ad Andrea Bindi
Sui social, in queste ore, si moltiplicano i messaggi di affetto e di ricordo.