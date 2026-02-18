 / Basso Biellese

Viverone, al via la potatura dei platani: il legno diventa rifugio per i pesci del lago

Viverone, al via la potatura dei platani: il legno diventa rifugio per i pesci del lago (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

Nel comune di Viverone ha avuto inizio l’annuale manutenzione dei platani lungo la passeggiata del lungolago. Lo rende noto l'amministrazione comunale in una nota apparsa sui propri canali social: “Proseguendo un lavoro già avviato, il legno e i rami di risulta verranno utilizzati per realizzare fascine da posizionare nel lago, creando habitat di protezione per i piccoli pesci. Un modo semplice e concreto per unire la manutenzione del territorio, la tutela dell’ecosistema del lago e il sostegno alla biodiversità”.

