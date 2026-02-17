L'ultimo saluto a Anna Miglietti, il ricordo di Su Nuraghe Biella

Verso mezzogiorno di oggi,17 febbraio, si è spenta a Biella Anna Miglietti di 77 anni, nata e vissuta a Occhieppo Inferiore, comunità alla quale è rimasta profondamente legata. Figura stimata e benvoluta, lascia il ricordo di una donna sensibile, generosa e animata da una fede autentica, sempre pronta a offrire il proprio tempo e il proprio cuore al servizio degli altri.

Colonna portante della Cantoria della Confraternita Santissima Trinità e Santa Croce di Graglia, Anna viveva la spiritualità con discrezione e dedizione, partecipando attivamente alla vita ecclesiale e culturale del territorio. Profondamente religiosa, faceva parte del Coro diocesano, del Coro dell’Università Popolare di Biella e del gruppo “Pellegrinando” del Santuario di Graglia, luogo a lei particolarmente caro, meta di preghiera e di raccoglimento.

Animata da una viva passione per i viaggi spirituali, prendeva parte ai pellegrinaggi guidati da don Eugenio Zampa, rettore del Santuario mariano di Graglia, vivendo ogni esperienza come occasione di crescita interiore e di incontro fraterno. Proprio attraverso la sua profonda devozione mariana, Anna aveva intrecciato un legame speciale con il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, divenendone socia attiva e partecipe.

All’interno del sodalizio, aveva unito la sua voce limpida alle “Voci di Su Nuraghe”, contribuendo con emozione e trasporto all’esecuzione del “Deus ti salvet Maria”, l’Ave Maria in lingua sarda. Celebre canto devozionale composto intorno al 1725 in logudorese dal sacerdote poeta don Bonaventura Licheri di Neoneli, il brano rappresenta uno dei simboli più profondi della religiosità popolare isolana. Anna si commuoveva ogni volta che le sue note venivano intonate: in quel canto riconosceva l’intreccio tra fede, cultura e identità che unisce idealmente la Sardegna al Piemonte, terre diverse ma accomunate da una medesima spiritualità.

Per volontà della famiglia, una copia della partitura dell’Ave Maria sarda è stata deposta tra le sue mani per accompagnarla nell’ultimo viaggio, accanto a un ramoscello di mirto fruttato, estremo omaggio della comunità sarda di Biella, riconoscente per il reciproco affetto e per la sincera fraternità condivisa. Il canto sarà intonato ancora, in sua memoria, insieme ai cantori delle diverse formazioni corali durante le esequie.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, mercoledì 18 febbraio, alle 20 nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Le esequie, affidate all'Impresa Funebre Oropa, si terranno giovedì 19 febbraio alle 15 nella stessa chiesa. Anna riposerà nel cimitero di Biella Chiavazza, accanto all’amato marito Piero, terra della terra che l’ha vista nascere e alla quale ha donato, fino all’ultimo, la sua voce e la sua fede.