Carnevale di Santhià 2026, al corso mascherato anche il Comitato di Chiavazza FOTO

Spreco alimentare, attenzione per l'ambiente e anche l'intelligenza artificiale tra i temi ricorrenti tra i carri al Carnevale di Santhià 2026 dal 10 al 17 febbraio 2026. E a sfilare tra le vie immancabile anche il Comitato Carnevale di Chiavazza, con il Presidente Davide Lanza e il Cucu! che questo anno si sono attrezzati con un carrello della spesa con tanto di luci per mettere il risalto lo stendardo del quartiere di Biella.

Ieri lunedì 16 febbraio si è svolto il secondo corso mascherato, quello in notturna, oggi è in programma l'ultimo alle 14.30, con la proclamazione dei vincitori. Verso sera il rito conclusivo: il Rogo del Babàciu, un falò simbolico accompagnato da campane, musica e una monferrina finale che trasforma l’addio al Carnevale in un’ultima, collettiva esplosione di festa tra coriandoli, musica e tanta allegria!