Invecchiamento attivo: riprendono gli incontri del Consorzio Iris

Proseguono sul territorio le iniziative promosse dal Consorzio I.R.I.S. nell’ambito degli eventi dedicati all’invecchiamento attivo. Dopo i due cicli di incontri già svolti su mobilità, digitalizzazione e sicurezza, a febbraio riprendono gli appuntamenti focalizzati sulla cura della persona, aperti a tutta la cittadinanza.

Il progetto è sviluppato con il contributo della Regione Piemonte in collaborazione con “DomiciliAMO” e “AttiviAMO la Comunità”, iniziative che si occupano di domiciliarità e terza età sul territorio IRIS. Con “AttiviAMO la Comunità”, il Consorzio ha promosso nuove attività rivolte ai cittadini grazie al finanziamento regionale connesso al Piano per l’Invecchiamento Attivo.

Gli eventi proposti sono aperti a tutti e si pongono l’obiettivo di assicurare opportunità di apprendimento e aggiornamento lungo tutto l’arco della vita, sostenere e promuovere la salute attraverso l’adozione di stili di vita sani, stimolare l’attività fisica e contrastare la sedentarietà, favorire la vita indipendente e la sicurezza, oltre a far conoscere le opportunità e il volontariato presenti sul territorio.

Il calendario degli appuntamenti

Il primo incontro si terrà a Ponderano il 26 febbraio 2026 dalle 10 alle 13, presso la Sala Conferenze di via Mazzini 25 (di fronte all’ambulatorio – 13875). L’appuntamento prevede un incontro con gli infermieri di famiglia e di comunità del progetto “Camper di prevenzione” ASL, con raccomandazioni per uno stile di vita sano: mangiare in modo vario ed equilibrato, praticare attività fisica regolare e adottare abitudini sane.

Si prosegue a Sagliano Micca il 19 marzo 2026 dalle 9.30 alle 12.30, presso il Centro Anziani in Piazza Micca 4 (13816), con un’attività laboratoriale sulla mobilità, dedicata al mantenimento dell’autonomia e della qualità della vita.

L’8 aprile 2026 dalle 10 alle 13 l’iniziativa farà tappa a Graglia, in via Campiglia 1 (13895), con “Camminar mangiando consapevolmente al Santuario di Graglia”: una passeggiata culturale con visita guidata gratuita all’interno del Santuario e pranzo al sacco offerto, alla presenza di medici dietisti. In caso di pioggia, il pranzo si terrà all’interno della Sala Pellegrino.

Il percorso si concluderà a Mongrando il 22 aprile 2026 dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala Biblioteca Comunale (ingresso dal retro), in via Roma 40 (13888), con un laboratorio di attività motoria dedicato alla prevenzione e alla cura del corpo attraverso esercizi mirati, tecniche di respirazione e lavoro sulla postura.

Per informazioni sugli appuntamenti, date e luoghi è possibile contattare il numero verde 800 1847 23, oppure rivolgersi alle sedi territoriali di Andorno, Candelo, Cavaglià, Gaglianico, Valle Elvo e Verrone. Per info è inoltre disponibile il numero 329 3943133.