Biella, la Fondazione a sostegno dello sviluppo del territorio: ecco 300mila euro per Bando +Territori

Si è conclusa con l’assegnazione di contributi per 300mila euro agli enti biellesi la prima edizione del bando “+Territori”, lo strumento strategico della Fondazione volto a sostenere lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento della coesione sociale e l'innovazione dei servizi comunitari.

Numerose e varie le progettualità sostenute dal bando, ma tutte accomunate dalla volontà di offrire supporti concreti a famiglie, bambini e anziani in un’ottica di sviluppo delle comunità. Entrando nel cuore delle progettualità si osserva infatti come i progetti abbiano al centro un uso comunitario e rinnovato delle risorse e dei servizi e come i contributi del bando siano indispensabili per azioni semplici, ma concrete come l’attivazione di una cucina comunitaria (Comune di Pralungo), la riqualificazione di un campo sportivo (Comune di Pollone) o l’attivazione di PReSS - Punti di Rete Socio-Sanitaria (Comuni di Ronco Biellese e Occhieppo Inferiore).

Entrando nel dettaglio di queste progettualità si può vedere ad esempio come il Comune di Pralungo abbia ricevuto un contributo di 20 mila euro per il progetto “Dalla cucina alla comunità: un progetto di socialità e sostenibilità per Pralungo” che ha per obiettivo rigenerare uno spazio pubblico esistente, il salone polivalente comunale di Pralungo, oggi sottoutilizzato, attraverso la realizzazione di una cucina attrezzata a servizio della comunità. Grazie a questa iniziativa sarà possibile rafforzare la coesione sociale e il senso di comunità, attivando una collaborazione stabile con la Casa di Riposo – Opera Pia Ciarletti e realizzando almeno 10 iniziative annuali di ristorazione e socializzazione rivolte ad anziani, famiglie e persone sole del territorio. Verranno promosse inoltre l’inclusione degli stranieri con la cucina etnica e quella delle fasce fragili.

Un focus importante del bando è stato anche lo sport, come si può vedere ad esempio dal contributo di 20 mila euro al Comune di Pollone per la realizzazione del progetto “Sport e Inclusione - riqualificazione del campo multifunzionale di Pollone” che rifunzionalizzerà il campo sportivo della Scuola Secondaria di Pollone, trasformandolo in un hub moderno con pavimentazione professionale e illuminazione LED. L'iniziativa ha inoltre valenza sovracomunale, coinvolgendo i Comuni di Sordevolo e Occhieppo Superiore per servire l'intero bacino scolastico della Valle Elvo. L'obiettivo è creare uno spazio di aggregazione sicuro e inclusivo, aperto anche in orario extrascolastico per corsi di basket, pallavolo e tornei. L'intervento contrasta lo spopolamento offrendo servizi di qualità alle famiglie e promuovendo lo sport come strumento di coesione sociale e crescita per i giovani del territorio.

Infine un esempio concreto di azione per la salute della comunità è il contributo di € 19.900,00 al Comune di Occhieppo Inferiore, per la realizzazione del progetto “Tessere la Salute – prosecuzione delle attività” che prevede la continuità delle azioni di prossimità già sperimentate nei Comuni di Occhieppo Inferiore, Ronco Biellese e Valdilana, attraverso i PReSS - Punti di Rete Socio-Sanitaria. L'iniziativa mira a contrastare solitudine e fragilità, sostenere i caregiver e facilitare l'orientamento ai servizi, valorizzando una rete di volontari locali e il presidio dei PReSS.

Il progetto rende più stabile e affidabile il lavoro già avviato, trasformandosi in una risposta continuativa ai bisogni quotidiani di persone fragili e delle loro famiglie.

+territori è dunque un bando articolato i cui obiettivi principali possono essere così sintetizzati:

· Transizione Demografica: Affrontare le sfide legate al cambiamento della struttura della popolazione, supportando servizi sociali, educativi e ricreativi che rispondano ai nuovi bisogni della comunità.

· Sviluppo Territoriale: Promuovere la valorizzazione e la crescita dei territori locali attraverso interventi di rete e collaborazioni tra comuni.

· Coesione Sociale: Rafforzare i legami all'interno della comunità biellese, favorendo l'inclusione e il benessere collettivo.

· Innovazione dei Servizi: Sostenere il potenziamento e l'ampliamento di servizi già esistenti o la creazione di soluzioni innovative a favore della cittadinanza.

Le risorse deliberate sono state così suddivise:

· € 123.850 all’area Educazione e Ricerca

· € 74.500 all’area Cultura e Territorio

· € 101.650 all’area Welfare.

Oltre a questo strumento di sviluppo territoriale la Fondazione mette a disposizione degli enti anche strumenti di supporto aggiuntivi, come il progetto ReinforceEU, che in questi giorni sta entrando in una fase più operativa con il contatto diretto dei comuni biellesi.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

Bando “+Territori”

(TOTALE € 300.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 300.000,00

Educazione, istruzione e formazione € 123.850,00

€ 20.000,00 Comune di Sala Biellese – Sala Biellese (BI), per la realizzazione del progetto “Serra in Viaggio - sostenibilità e potenziamento del servizio di trasporto scolastico inclusivo”

€ 20.000,00 Comune di Coggiola – Coggiola (BI), per la realizzazione del progetto “Potenziamento servizi scolastici per il mantenimento delle Scuole del Comune”

€ 20.000,00 Comune di Pollone – Pollone (BI), per la realizzazione del progetto “Sport e Inclusione - riqualificazione del campo multifunzionale di Pollone”

€ 18.850,00 Comune di Zubiena – Zubiena (BI), per la realizzazione del progetto “La Serra che viaggia: imparare insieme tra i comuni”

€ 15.000,00 Comune di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto “Territori che educano”

€ 15.000,00 Comune di Zumaglia – Zumaglia (BI), per la realizzazione del progetto “Crescere in verticale - sport, scuola e comunità in un paese di montagna”

€ 15.000,00 Comune di Valdengo – Valdengo (BI), per la realizzazione del progetto “Parco psicomotorio didattico e inclusivo”

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 74.500,00

€ 20.000,00 Comune di Pralungo – Pralungo (BI), per la realizzazione del progetto “Dalla cucina alla comunità: un progetto di socialità e sostenibilità per Pralungo”

€ 20.000,00 Comune di Valdilana – Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto “Piazzale in Gioco - Riqualificazione spazi Plesso Valle Mosso”

€ 15.000,00 Comune di Tollegno – Tollegno (BI), per la realizzazione del progetto “Officina di comunità – Centro culturale e sociale”

€ 12.000,00 Comune di Piedicavallo – Piedicavallo (BI), per la realizzazione del progetto “Accoglienza sostenibile in alta Valle Cervo”

€ 7.500,00 Comune di Verrone – Verrone (BI), per la realizzazione del progetto “Museo del falso e dell’inganno nuove installazioni di realtà virtuale e percorsi di accessibilità”

Volontariato, beneficenza, filantropia € 101.650,00

€ 20.000,00 Comune di Ronco Biellese – Ronco Biellese (BI), per la realizzazione del progetto “Tessere la Salute – prosecuzione delle attività”

€ 19.900,00 Comune di Occhieppo Inferiore – Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione del progetto “Tessere la Salute – prosecuzione delle attività”

€ 20.000,00 Comune di Netro – Netro (BI), per la realizzazione del progetto “PACT Valle Elvo - Progetto di Assistenza e Connessione per le persone anziane del Territorio”

€ 15.000,00 Comune di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto “Sempre AttivaMente Senior”

€ 14.750,00 Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali del Biellese Orientale- CISSABO – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto “Famiglie pic-nic forever”

€ 12.000,00 Comune di Sagliano Micca – Sagliano Micca (BI), per la realizzazione del progetto “Centro Anziani Valle Cervo – Spazio lettura, benessere e comunità”

IUSE

Sempre in ottica di rafforzamento territoriale la Fondazione ha inoltre deliberato uno stanziamento di € 50.000 a favore dell’Istituto Universitario di Studi Europei, centro di ricerca collegato all’Università degli Studi di Torino, per potenziare l'ecosistema locale promuovendo l'innovazione, la ricerca e la formazione professionale, accompagnando il territorio verso modelli di sviluppo sostenibili e ad alto valore aggiunto.

L’iniziativa ha per obiettivo promuovere il rilancio territoriale attraverso diverse azioni tra cui il consolidamento delle sinergie tra enti e imprese per valorizzare le filiere locali e l'innovazione digitale; il potenziamento delle competenze professionali tramite percorsi di alta formazione specialistica e la creazione di un polo d’innovazione dedicato a startup e ricerca. L'obiettivo è favorire l’accesso a fondi europei e consolidare la governance locale, trasformando il territorio in un hub attrattivo per investimenti e nuove progettualità.

“Il bando +Territori rappresenta un nuovo importante strumento della nostra strategia di sviluppo territoriale: una progettualità rivolta principalmente alle iniziative dei comuni e alla loro capacità di fare rete per generare un impatto duraturo con azioni piccole ma coordinate e concrete. Con la prima edizione abbiamo tracciato una rotta chiara, stimolando la nascita di collaborazioni che hanno saputo leggere i mutamenti demografici e sociali della nostra provincia. I risultati ottenuti confermano che il Biellese è un laboratorio di innovazione territoriale capace di fare rete. Accanto al bando abbiamo inoltre investito in un nuovo progetto di ricerca e sviluppo promosso da IUSE per contribuire in modo sinergico allo sviluppo del Biellese. Continueremo a investire in questo metodo, anche attraverso strumenti come ReinforcEU per la partecipazione ai bandi europei, perché la crescita del tessuto locale passa inevitabilmente dalla capacità di progettare insieme, reperendo risorse anche dall’esterno e trasformando le sfide in opportunità di rilancio per ogni singolo comune della nostra provincia attraverso azioni sinergiche e competenze". Commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo.