Biella, un aprile ricco di cultura: la Biblioteca Civica rilancia tra libri, incontri e inclusione

Un mese di aprile all’insegna della cultura, della condivisione e della promozione della lettura: è questo il programma messo a punto dalla Biblioteca Civica di Biella, che conferma il proprio ruolo centrale nel Sistema Bibliotecario Biellese e nella vita culturale della città.

Attraverso un calendario articolato di eventi, l’istituzione rafforza la propria missione di spazio aperto e inclusivo, capace di coinvolgere pubblici diversi, dai giovani lettori alle famiglie, fino agli adulti interessati ad approfondire temi di attualità, letteratura e crescita personale.

Il programma prende il via con una serie di presentazioni editoriali che animeranno il salone centrale della biblioteca. Tra gli appuntamenti, il 10 aprile è prevista la presentazione del volume dedicato alla parità di genere “Sulle donne. La parola agli uomini”, che offre uno sguardo originale sul tema attraverso il punto di vista maschile. Seguiranno altri incontri con autori, tra cui quello del 17 aprile con un libro dedicato all’Argentina e il 28 aprile con “Quattro donne”, a testimonianza di una programmazione attenta alla pluralità dei temi e delle voci.

Accanto agli eventi letterari, la biblioteca propone momenti di confronto e orientamento, come l’incontro del 15 aprile dedicato alle scelte scolastiche, realizzato in collaborazione con scuole e fondazioni del territorio. Non mancano inoltre iniziative consolidate come il gruppo di lettura “A voce alta”, anche grazie alla collaborazione con associazioni locali e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Particolare attenzione è riservata anche al benessere e alla crescita personale, come dimostra l’incontro del 23 aprile dedicato all’Āyurveda, segno di una programmazione che guarda anche a discipline e culture diverse.

Importante anche il contributo della Sezione Ragazzi, che continua a promuovere il progetto “Nati per Leggere”, rivolto alla fascia 0-6 anni e alle famiglie. Nonostante i lavori in corso nei locali dedicati – finanziati con fondi PNRR – le attività non si fermano e vengono temporaneamente ospitate negli spazi della Biblioteca Civica. Tra gli appuntamenti, incontri per neomamme, letture e laboratori per bambini, a conferma dell’attenzione verso i più piccoli e il sostegno alla genitorialità.

L’intero calendario è reso possibile grazie a una rete di collaborazioni con enti, associazioni e realtà del territorio, oltre al supporto organizzativo dei servizi bibliotecari integrativi.