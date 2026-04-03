Bando Seminare comunità, a Biella deliberati 426mila euro

Si è conclusa con l’erogazione di € 426.000 l’edizione 2026 del Bando Seminare comunità che si conferma come un’importante risorsa territoriale per sostenere iniziative capaci di incidere trasversalmente sulla vita e sul benessere delle persone nei momenti di fragilità temporanea o strutturale.

Dai servizi di mediazione familiare del Consultorio familiare “La persona al centro” alle campagne gratuite di screening della vista nelle scuole “A me gli occhi” dell’Unione italiana ciechi; dal sostegno alle associazioni che si occupano di malati di autismo e Parkinson e dei loro familiari al sostegno alle disabilità passando attraverso l’opera del banco alimentare sempre più importante in questi tempi di rincari e fragilità economica: sono moltissime le azioni sostenute dal bando negli anni.

I contributi come di consueto cono nel complesso contenuti (al massimo € 20.000), ma la forza del bando sta nella capillarità e nella continuità del sostegno alle attività che creano un ecosistema biellese accogliente rispetto alle fragilità. Le proposte progettuali sono state valutate dagli uffici della Fondazione e da un valutatore esterno della Fondazione Emanuela Zancan.

Il bando "Seminare Comunità" rappresenta un importante strumento di azione per la Fondazione, confermando l'impegno a rafforzare il tessuto sociale locale. Con questa iniziativa, puntiamo a prevenire disagi e marginalità, rispondendo concretamente ai bisogni del territorio. L'obiettivo è sostenere progetti di welfare generativo che mettano al centro le persone, favorendo coesione e innovazione sociale. Crediamo fermamente che "seminare" oggi nuove reti di collaborazione sia fondamentale per garantire la resilienza futura del Biellese. Questa edizione rinnova la sinergia con i soggetti del territorio, valorizzando la progettazione condivisa. Investiamo risorse sempre più significative per trasformare le idee in azioni d'impatto e invitiamo le organizzazioni a proporre soluzioni coraggiose per una comunità più unita e solidale”. Dichiara Michele Colombo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

(TOTALE € 426.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 426.000,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 48.000,00

€ 15.000,00 La persona al centro consultorio familiare Odv Ets – Biella, per la realizzazione del progetto “Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti, consulenza di orientamento e al sostegno psicologico, anche in un’ottica di prevenzione”;

€ 15.000,00 A.P.D. Pietro Micca – Biella, per la realizzazione del progetto “Nastro rosa - seconda edizione”;

€ 13.000,00 Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ets/aps Biella, per la realizzazione del progetto “A me gli occhi – 2026”;

€ 5.000,00 Gomitolo rosa ente filantropico – Biella, per la realizzazione del progetto “Teste calde - per la promozione della salute mentale e il benessere”;

Volontariato, beneficenza, filantropia € 378.000,00

€ 20.000,00 Angsa Biella aps-associazione nazionale genitori persone con autismo – Biella, per la realizzazione del progetto “Costruiamo un contesto adeguato per accogliere le esigenze delle persone autistiche”;

€ 20.000,00 APB Amici Parkinsoniani Biellesi Odv – Biella, per la realizzazione del progetto “Step by step bis”;

€ 20.000,00 Generazione Cura Aps Ets – Biella, per la realizzazione del progetto “Fuori Dai Margini - spazi diffusi per costruire comunità”

€ 15.000,00 CIPM Piemonte Aps – Novara, per la realizzazione del progetto “Oltre la chiave - quarta edizione”;

€ 15.000,00 Cooperativa Tantintenti società cooperativa sociale Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto “Manifatture sociali - seconda edizione”;

€ 15.000,00 A.I.A.S. -Sezione di Biella e del Biellese aps – Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto “Palestra di vita insieme...in autonomia”;

€ 15.000,00 Hope club – Biella, per la realizzazione del progetto “Bordi della città, luoghi di speranza”;

€ 15.000,00 Associazione condividere comunità Papa Giovanni XXIII Torino ODV – San Giorgio Canavese (TO), per la realizzazione del progetto “Abili&liberi”;

€ 15.000,00 Fondazione A. E. Cerino Zegna impresa sociale – Biella, per la realizzazione del progetto “Coltivare legami – animazione di comunità per un Biellese più solidale”;

€ 15.000,00 Gruppo volontariato vincenziano San Giovanni Bosco – Verrone (BI), per la realizzazione del progetto "Tutti inclusi: coltivare autonomia, raccogliere comunità";

€ 15.000,00 Cooperativa sociale Domus Laetitiae Onlus – Sagliano Micca (BI), per la realizzazione del progetto “Autonomia in azione”;

€ 15.000,00 Associazione la Speranza Gesù nostra speranza Odv – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto “Casa speranza, accoglienza e solidarietà”;

€ 15.000,00 Associazione A.gen.d.a - genitori di disabili Odv – Biella, per la realizzazione del progetto “Vivere insieme”;

€ 15.000,00 Maria Cecilia società cooperativa sociale Onlus – Biella, per il progetto “La casa di quartiere: nuovi spazi, nuove connessioni”;

€ 15.000,00 Cooperativa sociale volare a – Biella, per la realizzazione del progetto “Punti e fili. Intrecci di responsabilità e percorsi di crescita”;

€ 15.000,00 Cooperativa di Solidarietà Sociale La Famiglia – Biella, per la realizzazione del progetto “Seminare DomiciliariEtà”

€ 11.500,00 Contatto Odv – Occhieppo Superiore (BI), per la realizzazione del progetto “A contatto con i fragili – 2026”;

€ 10.000,00 A ruota libera società cooperativa sociale – Vigliano Biellese (BI) , per la realizzazione del progetto “Più forti! Professionalità e benessere per gli attori del sistema assistenza familiare del Biellese Orientale”;

€ 10.000,00 Associazione rete Dafne ets – Torino, per la realizzazione del progetto “Rete Dafne Biella - accoglienza, ascolto, sostegno alle vittime di reato - anno 2026”;

€ 10.000,00 Rete italiana di cultura popolare Aps – Torino, per la realizzazione del progetto “Portineria di comunità ® Biella -generare relazioni”;

€ 10.000,00 Banco alimentare del Piemonte Odv – Moncalieri (TO), per la realizzazione del progetto “Banco alimentare: dall'aiuto alimentare all'inclusione attiva”;

€ 10.000,00 Nicosaba odv – Strona (BI), per la realizzazione del progetto “PULSAR LAB - L'officina delle emozioni”;

€ 10.000,00 Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella, per la realizzazione del progetto “Due denari - accoglienza comunità”;

€ 9.000,00 Il Tempo Magico Aps – Brusnengo (BI), per la realizzazione del progetto “L'unione fa la differenza”

€ 7.500,00 Gruppo di volontariato vincenziano "San Giuseppe" Odv – Biella, per la realizzazione del progetto “sostegno al servizio di volontariato di buon vicinato”;

€ 7.500,00 Associazione società di San Vincenzo De Paoli - C.C. Biella – Biella, per la realizzazione del progetto “Ricucire il futuro - curare il bene”;

€ 7.000,00 G.V.V. Santa Maria Assunta – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto “Sostegno alla povertà – 2026”;

€ 5.000,00 Associazione consapevolmente – Milano, per la realizzazione del progetto “Formare comunità - percorsi di welfare dal basso”;

€ 4.000,00 Organizzazione di volontariato Agorà Odv – Tollegno (BI), per la realizzazione del progetto “Inclusione e sostegno”;

€ 3.500,00 Società per gli asili notturni Umberto I Odv Ets – Torino, per la realizzazione del progetto “Attivazione di migliorie studio odontoiatrico e oculistico per prestazioni gratuite a Biella”;

€ 3.000,00 Food for Life Aps – Torino, per la realizzazione del progetto “MensaSana”

€ 2.500,00 Terra Promessa Odv – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto “TerrAmica”;

€ 2.500,00 Centro di Accoglienza l’Arcobaleno Odv, per la realizzazione del progetto “Centro di accoglienza l'Arcobaleno”.