Virus respiratorio sinciziale, Manzoni Asl Bi: "A Biella situazione sotto controllo, ma attenzione ai più piccoli" VIDEO

Anche a Biella sta circolando il virus respiratorio sinciziale (Vrs), l’infezione che colpisce soprattutto neonati e bambini piccoli e che in queste settimane sta causando molti ricoveri in Piemonte. A Torino la situazione è più pesante, con numerosi bambini ricoverati al Regina Margherita per problemi respiratori anche gravi. Nel Biellese, invece, il quadro è leggermente migliore, anche se il virus è comunque presente.

"In questo periodo dell’anno è normale che ci sia un picco di virus respiratori, in particolare tra i bambini piccoli – spiega Paolo Manzoni, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl di Biella –. Anche noi abbiamo la nostra quota di casi, ma rispetto a Torino la situazione è più contenuta".

Secondo Manzoni, uno degli elementi che sta aiutando è l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale contro il Vrs nei neonati: "Dove è stato possibile fare questa prevenzione, i risultati sono soddisfacenti".

I medici ricordano ai genitori alcune regole semplici ma importanti: non portare i bambini al nido o a scuola se hanno sintomi influenzali e pulire spesso il naso dei più piccoli. Piccoli gesti che possono aiutare a proteggere i neonati e limitare la diffusione del virus.